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رقم الخبر: 203113 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:35 الاقسام: رياضة  
رسميا .. افتتاح مقر رابطة مشجعي برشلونة في العراق

رسميا .. افتتاح مقر رابطة مشجعي برشلونة في العراق

احتفت رابطة مشجعي برشلونة الإسباني لكرة القدم في العراق بافتتاح مقرها الرسمي الكائن في فندق المنصور.

وحضر حفل افتتاح المقر نحو 500 شخص، من أعضاء ومحبي النادي الكاتالوني، وكان من بين الحضور اللاعب الدولي السابق ليث حسين.

وتنتظر رابطة برشلونة، التي فتحت عدة مقرات في محافظات العراق، وصول الاعتراف الرسمي من قبل النادي الإسباني العريق.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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