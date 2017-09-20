وحضر حفل افتتاح المقر نحو 500 شخص، من أعضاء ومحبي النادي الكاتالوني، وكان من بين الحضور اللاعب الدولي السابق ليث حسين.

وتنتظر رابطة برشلونة، التي فتحت عدة مقرات في محافظات العراق، وصول الاعتراف الرسمي من قبل النادي الإسباني العريق.