ذكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إنه بصدد الاستعانة بحكم الفيديو في مباريات دوري الدرجة الأولى، بعد فوز مثير للجدل للمتصدر كورنثيانز على فاسكو دي جاما، بهدف جاء من لمسة يد يوم الأحد الماضي.

واستخدم جو مهاجم منتخب البرازيل السابق، ذراعه لتسجيل هدف اللقاء الوحيد، في لقطة تغاضى عنها الحكم ومساعده الذي كان يقف على بعد خطوات.

وقدم فاسكو احتجاجا بمقر الاتحاد البرازيلي الاثنين، وقررت السلطات التعجيل باستخدام تكنولوجيا حكم الفيديو التي كان من المخطط الاستعانة بها في وقت لاحق هذا العام.

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان: "بعد الأخطاء الأخيرة التي كان من الممكن تجنبها باستخدام التكنولوجيا، اجتمع رئيس الاتحاد ماركو بولو ديل نيرو مع فريقه يوم الاثنين، وقرر الاستعانة بحكم الفيديو في دوري الدرجة الأولى في أقرب وقت ممكن".

وقال مسؤولون إنهم يأملون في أن تكون التقنية جاهزة مطلع الأسبوع المقبل، واختبر الاتحاد البرازيلي حكم الفيديو في بعض المباريات، لكن لم يكن متوقعا تطبيق الفكرة بشكل كامل حتى نهاية الموسم.وعزز كورنثيانز صدارته بالفوز

1-0 يوم الأحد الماضي بفارق عشر نقاط عن جريميو صاحب المركز الثاني، مع تبقي 14 مباراة.