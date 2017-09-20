حصدت ايران 4 ميداليات ذهبية في مسابقات دورة الالعاب الآسيوية داخل الصالات الجارية حاليا في نركمانستان.

ففي وزن 94 كلغم في مسابقة الجوجيتسو، اقيم النزال النهائي بين الايرانيين مسعود جليلوند ومسعود حسن زاده، وفاز به جليلوند ليتوج بالميدالية الذهبية فيما نال حسن زاده الميدالية الفضية.

كما فاز الفريق الايراني للدراجات الهوائية بالميدالية الذهبية لسباق السرعة بعد فوزه على فريق كازاخستان، فيما ذهبت البرونزية للفريق التايلندي.

وفي مسابقات التايكواندو توج كل من مهدي اسحاقي بالميدالية الذهبية في وزن تحت 54 كلغم، ومهدي جلالي في وزن تحت 74كلغم.

من جهة أخرى سحق منتخب ايران لكرة قدم الصالات نظيره التاهيتي 16-1 يوم الاثنين وذلك في اطار دورة الالعاب الاسيوية داخل الصالات المقامة في تركمانستان.

وسجل اهداف ايران كل من: فرهاد توكلي( 3 ) واحمد اسماعيل بور(3) وسعيد عباسي(1) ومهدي جاويد (4) ومهدي شجري(2) وعلي اصغر حسن زادة (1) وحسين طيبي (1) وحميد احمدي (1).

وتنافس ايران بالمجموعة 4 التي تضم كل من قرغيزيا والاردن وتاهيتي.

يذكر أن بعثة ايران المشاركة بدورة الالعاب الاسيوية داخل الصالات في العاصمة التركمانية عشق آباد، ستنافس في 20 لعبة رياضية.