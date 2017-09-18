مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة