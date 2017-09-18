مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة شارك القائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الشرطة. وخلال الكلمة التي ألقاها سماحته خاطب الإمام الخامنئي المسؤولين الأمريكيين بقوله: "أنتم الکاذبون، والکاذبون هم زعماء نظام الهیمنة، والکاذبون هم أولئک الذين لا یطیقون أن یبصروا السعادة والسرور لأي شعب، ویریدون تأمین مصالحهم غیر المشروعة بأي ثمن وعلی حساب مصالح الشعوب".