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رقم الخبر: 203107 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: محليات  
اللواء سليماني: المدافعون عن مراقد أهل البيت (ع) يدافعون عن الإنسانية

اللواء سليماني: المدافعون عن مراقد أهل البيت (ع) يدافعون عن الإنسانية

أكد قائد فيلق (القدس) في حرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني بان المدافعين عن مراقد (اهل البيت (ع)) هم مدافعون عن الانسانية.

أكد قائد فيلق (القدس) في حرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني بان المدافعين عن مراقد (اهل البيت (ع)) هم مدافعون عن الانسانية.
واشاد اللواء سليماني في رسالة وجهها بمناسبة الإحتفال، بذكرى ولادة أبناء شهداء الدفاع عن مراقد اهل البيت (ع)، بالبطولات التي يسطرها المدافعون عن العتبات المقدسة، لافتا الى التضحيات التي يقدمها هؤلاء في هذا الطريق.
وأشار الى الجرائم التي ترتكبها العصابات الارهابية التكفيرية وقتلها مئات الآلاف من الأبرياء ذبحاً وتفجيراً امام مرأى ومسمع العالم وأسر الآلاف من الفتيات والإعتداء عليهن واستعبادهن.
واعتبر قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية ان الفتنة الجارية في العالم الاسلامي نابعة من أحقاد الصهاينة والحكام الظالمين في اميركا وبتنفيذ من العصابات التكفيرية.
وأكد اللواء سليماني انه لولا تضحيات المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) لعمّت المصائب في العالم، واضاف: إن المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) ليسوا مدافعين عن الارض فقط بل هم مدافعون عن حرمة الانسانية ولو لم يبادروا للتضحية لعمّت الكرة الارضية مصيبة كانت المصائب تنسى كلها في ظلها الا مصيبة كربلاء.
واكد ان المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) قد منحوا العزة للشعب الايراني، وانه ليس فقط الشعب الايراني يعتبر نفسه مديناً لتضحيات هؤلاء بل ان كافة مظلومي المنطقة يشيدون بهم وبتضحياتهم، واضاف: أي مشاهد رائعة رايت من شعبي العراق وسوريا في عزاء أبنائنا ودموع منهمرة من عيون أمهات يعتبرن أنفسهن أمهات لشهدائنا.
 

 
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