اكد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، علي اكبر صالحي، ان الاجراءات العدائية للادارة الامريكية تتعارض مع روح ونص الإتفاق النووي.

وأعلن صالحي في كلمته، أمس الاثنين، امام المؤتمر العام الحادي والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، اعلن رفضه للجشع الامريكي؛ متطلعا الى تصدي الوكالة لهذه النزعة التوسعية.

وكانت كلمة صالحي جاءت عقب تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو خلال اجتماع الوكالة قبل ظهر أمس؛ مصرحا فيها ان كافة الانشطة النووية في ايران على صلة بـ (خطة العمل المشترك).

وتابع: بناء على التأييد المكرر من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن ايران التزمت بكل صدقية ونية حسنة بكامل تعهداتها وفي اطار الإتفاق النووي؛ حيث ان الانشطة النووية الايرانية تخضع لأكبر نسبة من الشفافية وتتم في اطار امكانية زيارة المواقع النووية (لتكميل المعلومات).

ولفت رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية الى ان احد الاطراف المشاركة في الإتفاق النووي وضع بعض العقبات في مسار تنفيذه؛ داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الاهتمام بكون كافة اطراف الإتفاق ومن دون أي استثناء مسؤولون ازاء تنفيذ تعهداتهم وعليهم القيام بها، وبما يتيح امكانية تنفيذ هذا الإتفاق.

وحذر صالحي قائلاً إن أي اجراء أو خطة تعمد الى تقويض أو احباط ظروف الإتفاق النووي وذلك تحت أي ذريعة أو رغبة سياسية، سيؤدي الى المساس بالإتفاق وتعريض الانجاز التاريخي الى المخاطر؛ مشددا ان الاضرار الناجمة عن هذه الاجراءات لا تقتصر على الاطراف المشاركة في الإتفاق فحسب وانما ستعم المجتمع الدولي برمته.

وأشار الى الاجراءات السياسية الامريكية الاخيرة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(المطالب المثيرة للاستغراب) بشأن (التحقق من سلمية البرنامج النووي الايراني السلمي)، والحؤول دون انتفاع الجمهورية الاسلامية من هذا الإتفاق؛ مؤكدا ان هذه الاجراءات تتعارض مع روح ونص الإتفاق النووي.

واستطرد صالحي قائلاً: نحن على يقين بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام سيقفان بوجه هذه المطالب المرفوضة وسيعمدان الى اداء دورهما الرقابي – الفني دون أي تحيز والحفاظ على المعلومات الفنية والصناعية الحساسة المتوفرة عبر عمليات التفتيش.

وأضاف: نجحنا في إيجاد منطقة عارية عن الأسلحة النووية عبر الإتفاق النووي والوکالة الدولية للطاقة الذرية ويجب أن يستمر هذا الموضوع بالتعاون مع الدول الأعضاء وفي هذا الإطار يجب أن ينضم الکيان الصهيوني إلى الوکالة الدولية نظرا إلى امتلاکه السلاح النووي.

وأكد صالحي، ضرورة التزام جميع الاطراف بتعهداتها في اطار الإتفاق النووي، واصفا تصريحات نيكي هيلي الاخيرة في فيينا حول تفتيش المنشآت الايرانية بانها غير مبررة وغير طبيعية.

