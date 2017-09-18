صادق المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين في فيينا، على قرار مجلس حكام الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتخاب يوكيا آمانو في منصب المدير العام للوكالة لأربعة أعوام أخرى.

مجلس حكام الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد وافق في 8 آذار/مارس 2017 بفيينا، على استمرار يوكيا آمانو في منصب المدير العام للوكالة لأربعة أعوام أخرى من الاول من ديسمبر 2017 الى 30 نوفمبر 2021.

آمانو وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقدت اليوم، أكد مرة أخرى على تنفيذ ايران التزاماتها في خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) وقدم نبذة عن برامج الوكالة.

ولي آمانو (70 عاما) قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009 بعد انتخابات شهدت تنافسا شديدا، وعمل آمانو، قبل توّليه منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مناصب عديدة، من بينها منصب مبعوث طوكيو لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال أدائه اليمين بمناسبة إعادة انتخابه، قال يوكيا آمانو: إن ايران نفذت التزاماتها في إطار الإتفاق النووي.

وشدد أنه لا يتلقى الأوامر من أي دولة أو أي قوة خارج منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرح: إن البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) يمثل قضية تثير قلقا كبيرا.

