قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، وفي معرض رده على الإجراء الأخير من جانب وزارة الخزانة الامريكية القاضي بفرض الحظر ضد عدد من المواطنين الايرانيين، قال: إن الاجراء الامريكي الاخير يهدف فقط الى مواصلة مخطط الـ (ايرانوفوبيا) ويجسّد السياسات العدائية لدى المسؤولين في البيت الابيض ضد الجمهورية الاسلامية.

وصرح قاسمي، الاحد، ان امريكا كانت خلال السنوات الاخيرة ضمن الدول التي شكّلت مصدرا وبؤرة للهجمات السايبرية ضد المؤسسات والمراكز الحكومية الايرانية.

وتابع: إن توجيه إتهامات لا أساس لها من الصحة الى المواطنين الايرانيين حول الهجمات السايبرية، يشكل مزاعم واهية، ومعارض لحقوق الاشخاص الاساسية في الحصول على المعلومات وتناقلها بحرية عبر الفضاء الافتراضي.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الإجراء الامريكي الأخير جاء في سياق استمرار سياسة (التخويف من ايران)، والسياسات العدائية لدى المسؤولين في البيت الابيض ضد الجمهورية الاسلامية.

وصرح قاسمي: إن الحظر الجديد ضد المواطنين الايرانيين شكل نموذجا آخر من الإجراءات الايذائية ضد ايران، وايضا فرض القيود والعراقيل ضد الشعب الايراني الذي واجه الجشع والسياسات العدائية للولايات المتحدة.

وفيما حذر الادارة الامريكية من مواصلة السياسات العدائية ضد ايران؛ دعا المتحدث باسم الخارجية اصحاب القرار وواضعي السياسات في امريكا الى التفكير مليا بتداعيات سياساتهم الفاشلة والخاطئة والمواقف الرامية الى التخويف من ايران وإثارة العداء ضدها؛ وان يكفّوا عن الاجراءات الساذجة، لينتهجوا سبيل العقلانية.



