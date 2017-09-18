ارتفعت أسعار الخام الأمريكي فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل الاثنين، واقتربت من أعلى مستوياتها في شهور التي سجلتها الأسبوع الماضي مع تراجع عدد حفارات النفط واستمرار استئناف العمل في محطات التكرير بعد الإعصار (هارفي).

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع قدره عشرة سنتات، أو ما يعادل 2ر0 بالمئة، إلى 99ر49 دولار للبرميل بحلول الساعة 53ر06 بتوقيت غرينتش بعدما تجاوز في وقت سابق 50 دولاراً واتجه صوب أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر الذي بلغه يوم الخميس عند 50ر50 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 66ر55 دولار، وهو مستوى غير بعيد عن 99ر55 دولار الذي لامسه الخام يوم الخميس.

وتستأنف محطات التكرير على طول خليج المكسيك والكاريبي العمل بعد إغلاق بفعل الإعصارين هارفي وإرما. وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر العاملة بواقع سبع حفارات في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر/ أيلول ليصل العدد الإجمالي إلى 749 منصة، وهو أدنى مستوى من يونيو حزيران حسبما قالت وكالة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة.

أما الذهب، فانخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع صعود الدولار والأسهم في الوقت الذي تضرر فيه المعدن أيضاً من احتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3ر0 في المئة إلى 36ر1315 دولار للأوقية (الأونصة) وخلال الجلسة سجل الذهب 36ر1314 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 أغسطس/ آب. ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 5ر0 في المئة إلى 1319 دولاراً للأوقية.

ويتابع السوق عن كثب اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر يومين. ومن المتوقع أن يكشف عن خطط خفض قوائمه المالية في حين سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في مسعى (لتطبيع) السياسة المالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 4ر0 في المئة إلى 51ر17 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أقل مستوى منذ الأول من سبتمبر/ أيلول. وزاد البلاتين 4ر0 في المئة إلى 90ر967 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم أكثر من واحد في المئة بقليل إلى 40ر933 دولار للأوقية.