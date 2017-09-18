اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، ان اعداء الشعب العراقي يخططون لمؤامرة التقسيم، مشيرا الى ان الحكومة والبرلمان العراقي يعارضان اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان.

واعتبر علي لاريجاني في تصريح لدى وصوله، أمس، مدينة ارومية مركز محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب) ان موضوع إجراء استفتاء في اقليم كردستان العراق سوف يتسبب أزمة بالمنطقة، وان على مسؤولي اقليم كردستان العراق ان يدركوا ان هذه الخطوة عديمة الجدوى من الناحية الاقتصادية.

واضاف: إن الحكومة العراقية ودول الجوار يعارضون اجراء استفتاء في اقليم كردستان لان ذلك من شأنه ان يسبب في المستقبل مشكلة بالنسبة للعراق، كما سيعود بالضرر الاقتصادي، لذلك فاننا نعارض اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان العراق.

وتابع قائلا: بعد سقوط نظام صدام الدكتاتوري في العراق وجهود الشعب العراقي لإقامة الديمقراطية، تم خلق انواع المشاكل لهذا البلد فإما يرسلون الارهابيين الى العراق أو يقدمون الدعم الى الارهابيين، حيث ألحقوا خسائر بالشعب العراقي نتيجة الأعمال الارهابية، والسؤال المطروح هو لماذا يريدون إيجاد مشكلة للشعب العراقي؟.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: إن آية الله السيستاني كان له دور هام في تعبئة الشعب ضد الارهابيين، ومع ان قضية الارهابيين في العراق لم تحل بشكل كامل الا انهم يريدون تقسيم العراق ويسعون الى ايجاد المشاكل لكنهم لن ينجحوا في مبتغاهم.

من جانب آخر اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، قرار مجلس النواب الامريكي بحظر بيع الطائرات الى ايران، بانه إنتهاك سافر للإتفاق النووي.

ووصف لاريجاني المسؤولين الامريكيين بانهم متخلفون وليس لديهم منطق ويتخبطون في قراراتهم مشيرا الى مزاعم الادارة الاميركية بان ايران لا تحترم روح الإتفاق النووي أو انسحاب واشنطن من معاهدة باريس للمناخ، واكد ان قرارات الاميركيين الأخيرة ستؤدي الى فرض العزلة عليهم.

وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية وبحنكة تمضي قدما الى الامام في الموضوع النووي والقضايا الاقليمية المعقّدة، وان خطوات ايران مدروسة وناضجة.

من جهة اخرى وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي، عمليات الإبادة ضد المسلمين المظلومين في ميانمار بأنها فاجعة كبيرة، وقال: إن إبادة المسلمين المظلومين في ميانمار تعد مأساة كبيرة بعد مأساة تشريد الشعب الفلسطيني المظلوم، وهذه الممارسات إنتهاك لحوق الانسان في ميانمار.

وانتقد لاريجاني صمت بعض الدول حيال الكارثة الانسانية في ميانمار، وقال: بالرغم من الظلم العلني في ميانمار فان بعض الدول تبيع السلاح الى النظام الظالم في هذا البلد، وهذه وصمة عار وفضيحة لهم.

واكد لاريجاني على ضرورة قيام الدول الاسلامية بواجبهم بحماية المسلمين المضطهدين في ميانمار.

