اعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي ان لجنة الاشراف على الاتفاق النووي ستجتمع عقب عودة الرئيس الايراني حسن روحاني من نيويورك من اجل اتخاذ الرد المناسب على نقض اميركا لعهودها.

وفي تصريح للصحفيين عقب لقائه رئيس المركز الصيني لدراسات الشرق الاوسط نيوتشين تشون قال ولايتي ردا على سؤال حول احتمالات لقاء وزيري خارجية ايران واميركا على هامش زيارة الرئيس روحاني لنيويورك : لايوجد احتمال لعقد مثل هذا الاجتماع وعلى حد علمي ان الخارجية لن تعلن مثل هذا الامر.

واضاف انه حتى لو جرى حوار فانه سيكون خلال اجتماع ممثلي الدول الست وايران حول الاتفاق النووي ولا يتناول العلاقات الثنائية ولايجري اي لقاء في هذا الاطار .

واوضح ولايتي ان ارادت اميركا نقض العهد فان ايران ستتخذ الاجراءات اللازمة .

وردا على سؤال حول برنامج لجنة الاشراف على الاتفاق النووي حول نقض العهد الاميركي قال ولايتي ان لجنة الاشراف على الاتفاق النووي ستعقد اجتماعا لها عقب عودة الرئيس روحاني من نيويورك وستتخذ الرد المناسب مؤكدا ان اي نقض عهد من جانب اميركا سيواجه برد مناسب من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعن سؤال حول سياسة ايران ازاء الاستفتاء في منطقة كردستان العراق قال ولايتي ان سياسة ايران ازاء وحدة تراب بلدان المنطقة هي سياسة واضحة وثابته مؤكدا دعم ايران لوحدة تراب جميع دول المنطقة.

وتابع ولايتي ان الحكومة العراقية تعارض الاستفتاء في منطقة كردستان وان الجمهورية الاسلامية الايرانية واستنادا لعلاقاتها الاستراتيجية مع الحكومة العراقية وسياساتها الاقليمية تعارض هذا الاستفتاء.

واوضح ان هذا الاستفتاء سيكون مقدمة لتقسيم العراق وان هذا الامر لايخدم حتى الاكراد انفسهم وان الاستفتاء قرار فردي اتخذ من قبل احد المسؤولين في كردستان العراق ويعارضة الكثير من المسؤولين الاخرين.

وافاد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت صراحة انها تعارض الاستفتاء في كردستان العراق وقال ان هذه الحركة تسهم في اضعاف دول المنطقة وتمهد الارضية لتغلغل الاجانب ولاسيما الكيان الصهيوني.

واكد ولايتي القول : نحن واثقون من ان الكيان الصهيوني يقف وراء هذا الامر .

