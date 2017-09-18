أعلنت المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، عن افتتاح مشروع خزانات استراتيجية كبرى لتأمين احتياجاتها من المياه، في الربع الأول من 2018. وتبلغ تكلفة بناء الخزانات، التي ستزيد من أمن المياه في البلاد، نحو 7ر4 مليار دولار.

وقال عيسى بن هلال الكوراي، رئيس المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، في تصريحات صحفية، على هامش فعالية في العاصمة الدوحة، يوم الأحد: إن (المشروع قطع خطوات هامة، ويشمل بناء 24 خزاناً في خمسة مواقع مختلفة).

ويهدف المشروع إلى رفع المخزون الاستراتيجي لقطر من المياه حتى 2026، كمرحلة أولى، بسعة إجمالية تبلغ حوالي ألفين و273 مليون غالون. وتبلغ سعة الخزان الواحد 100 مليون غالون، إذ يعتبر من أكبر الخزانات الخرسانية في العالم، بمساحة 300 متر طولاً و150 متراً عرضاً وبارتفاع 12 متراً لكل خزان.