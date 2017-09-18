  • الإثنين ٢٦ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203099 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
قطر تفتتح مشروع خزانات كبرى للمياه في 2018
لتأمين إحتياجاتها من المياه

قطر تفتتح مشروع خزانات كبرى للمياه في 2018

أعلنت المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، عن افتتاح مشروع خزانات استراتيجية كبرى لتأمين احتياجاتها من المياه، في الربع الأول من 2018. وتبلغ تكلفة بناء الخزانات، التي ستزيد من أمن المياه في البلاد، نحو 7ر4 مليار دولار.

وقال عيسى بن هلال الكوراي، رئيس المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، في تصريحات صحفية، على هامش فعالية في العاصمة الدوحة، يوم الأحد: إن (المشروع قطع خطوات هامة، ويشمل بناء 24 خزاناً في خمسة مواقع مختلفة).

ويهدف المشروع إلى رفع المخزون الاستراتيجي لقطر من المياه حتى 2026، كمرحلة أولى، بسعة إجمالية تبلغ حوالي ألفين و273 مليون غالون. وتبلغ سعة الخزان الواحد 100 مليون غالون، إذ يعتبر من أكبر الخزانات الخرسانية في العالم، بمساحة 300 متر طولاً و150 متراً عرضاً وبارتفاع 12 متراً لكل خزان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0642 sec