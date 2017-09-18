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رقم الخبر: 203097 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 17:19 الاقسام: محليات  
السفير الايراني ببغداد يبحث مع السفيرين الفرنسي والتركي موضوع استفتاء اقليم كردستان

السفير الايراني ببغداد يبحث مع السفيرين الفرنسي والتركي موضوع استفتاء اقليم كردستان

إلتقى سفير ايران لدى بغداد إيرج مسجدي نظيره الفرنسي، برنو ابيرت، وتباحث معه حول التطورات الراهنة في العراق وموضوع الاستفتاء في اقليم كردستان.

إلتقى سفير ايران لدى بغداد إيرج مسجدي نظيره الفرنسي، برنو ابيرت، وتباحث معه حول التطورات الراهنة في العراق وموضوع الاستفتاء في اقليم كردستان.
واكد الجانبان خلال هذا اللقاء الذي جرى أمس الاثنين على أهمية العلاقات بين ايران وفرنسا.
يذكر ان فرنسا وهي من أعضاء الاتحاد الاوروبي أعلنت معارضتها للإستفتاء في اقليم كردستان.
كما أجرى السفير الايراني، مساء الاحد محادثات مع نظيره التركي فاتح يلديز. تناولت التطورات الجارية في العراق واوضاع المنطقة.
يذكر ان العراق وفي الوقت الذي تخوض قواته معارك في غرب العراق لتحرير الاراضي المتبقية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، يواجه التحدي الجديد المتمثّل بالإستفتاء على الإنفصال المزمع اجراؤه من قبل اقليم كردستان في الـ 25 من الشهر الجاري.
ومازالت الجهود المحلية والاقليمية جارية لحل الخلافات بين بغداد واربيل.

 

 
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