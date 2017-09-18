ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل حاد في كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية السادسة مع فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة تضع حداً أقصى لواردات الوقود، وذلك حسبما أظهرت بيانات للسوق قامت رويترز بتحليلها الاثنين.

وأجاز مجلس الأمن بالإجماع قراراً في 11 سبتمبر/ أيلول يحظر تصدير المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الشمالية ويضع حداً أقصى للإمدادات السنوية من منتجات النفط المكررة يبلغ مليوني برميل والنفط الخام عند مستوياته الحالية.

وطبقاً لتحليل أجرته رويترز لبيانات جمعها موقع ديلي إن.كيه الإلكتروني، فان سعر البنزين الذي تبيعه شركات خاصة في العاصمة بيونغ يانغ ومدينتي سينيوجو وهاييسان الحدوديتين الشماليتين ارتفع إلى 51ر2 دولار للكيلوغرام من 13 سبتمبر/ أيلول بزيادة 1ر45 في المئة عن سعره في الخامس من سبتمبر/ أيلول والذي كان يبلغ 73ر1 دولار.

ويدير هذا الموقع الإلكتروني معارضون كوريون شماليون تعرفوا على الأسعار من خلال اتصالات هاتفية مع تجار في كوريا الشمالية. وارتفعت أيضاً أسعار الديزل 5ر61 في المئة من 30ر1 دولار للكيلوغرام إلى 10ر2 للكيلوغرام خلال نفس الفترة .

وقال لي سانج-يونج الذي يتحدث عادة إلى مصادر داخل كوريا الشمالية ويتعرف على بيانات السوق منها: إن ارتفاع الأسعار نجم بشكل أساسي عن خفض في المعروض مع اندفاع النظام لتخزين الوقود خشية حدوث أزمة. وأضاف لي: إن من المرجح أن السلطات الكورية الشمالية خفضت عن عمد المعروض في السوق بعد التجربة النووية متوقعة أن تؤثر عقوبات مجلس الأمن الدولي على مخزوناتها.. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ التجار بخفض إمداداتهم تحسباً لارتفاع الأسعار بشكل أكبر في الوقت الذي يوجد فيه بعض الأثر النفسي بين المواطنين العاديين الذين يشعرون بقلق من نشوب حرب.