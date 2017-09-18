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رقم الخبر: 203095 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: اقتصاد  
بورصة طهران تغلق مرتفعة 233 نقطة

بورصة طهران تغلق مرتفعة 233 نقطة

أنهت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية، تعاملات يوم الأحد، على ارتفاع المؤشر العام 233 نقطة ليصل الى 83 ألفاً و916 نقطة.

وتداولت السوق أكثر من مليار و635 مليون سهم وورقة مالية، بقيمة أكثر من 374 مليار تومان ضمن 41 ألفاً و38 صفقة. ومن بين الأكثر تأثيراً على رفع المؤشر العام في البورصة، حلت أسهم شركة (همراه أول) لإتصالات الجوال بالمرتبة الأولى بـ75 نقطة، تلتها شركة الملاحة البحرية بـ40 نقطة، ومباركة للفولاذ بـ28.

وفي السوق الموازي، انخفض المؤشر (آيفكس) نقطتين ليصل إلى 949 نقطة.

 
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