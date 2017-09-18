قال مدير عام البنك الوطني الايراني (بنك ملي)، في إشارة الى افتتاح فرع له في هونغ كونغ: ان هذا الفرع مستعد لتقديم الخدمات المصرفية للتجار.

وقال محمد رضا حسين‌ زادة، في تصريح له الاثنين: ان إحدى العراقيل التي كانت تمنع افتتاح الفرع في هونغ كونغ هي انتخاب مؤسسة مستقلة تقوم بتهيئة التقرير عن جهوزية الفرع للافتتاح وبهذا الصدد تم تسمية مؤسسة (ارنست أند يانغ)، وكانت الخطوات الأخرى لبدء نشاط فرع هونغ كونغ هي إتخاذ إجراءات إحترازية وفقاً لتقدير المؤسسة، ومن ثم تأكيد الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتزويد السلطة التنظيمية لهونغ كونغ بالتدابير اللازمة في هذا الصدد وفقاً للمعايير الدولية.

وأضاف حسين زادة: وافقت الهيئة التنظيمية لهونغ كونغ على التقرير النهائي المقدم من المؤسسة المختارة، ووافقت على بدء الفرع النشاط المصرفي، وبالتالي الموافقة على بدء نشاط فرع بنك ملي في هونغ كونغ (Melli Bank (PLC. وتابع: ان (Melli Bank (PLC فرع لندن وضع على موقعه إعلاناً بتاريخ 15 سبتمبر 2017 أبلغ الجمهور عن موافقة السلطة التنظيمية لهونغ كونغ بدء عمل الفرع فيه وهو على أتم الاستعداد لتقديم خدماته المصرفية.

يذكر أن البنك الوطني الايراني هو المساهم الرئيسي في (Melli Bank (PLC فرع لندن.