  • الإثنين ٢٦ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203093 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
ربط تجريبي لشبكة الكهرباء الإيرانية-العراقية أواسط نوفمبر القادم
خلال إجتماع مساعد وزير الطاقة الإيراني ونظيره العراقي

ربط تجريبي لشبكة الكهرباء الإيرانية-العراقية أواسط نوفمبر القادم

أعلن مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، هوشنغ فلاحتيان، إن الربط التجريبي لشبكة الكهرباء بين إيران والعراق سيتم أواسط نوفمبر القادم.

وخلال إستقباله نظيره العراقي يوم الأحد، قال فلاحتيان: إن ربط الشبكتين العراقية والإيرانية سيلعب دوراً مهماً في زيادة حجم تبادل الكهرباء بين البلدين. وأضاف: إن إيران على استعداد بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في إعادة ترميم شبكات إنتاج وتوزيع وخطوط نقل الكهرباء العراقية. ولفت إلى أن بإمكان إيران وفي حال طلب العراق ذلك أن تقوم بإعادة ترميم شبكات توزيع ونقل الكهرباء خلال سنتين فقط .

وقال فلاحتيان: لحسن الحظ ورغم الإستهلاك الكبير للكهرباء في إيران خلال صيف هذا العام، إلا إننا تمكنا من الوفاء بوعودنا وتوفير الكهرباء للعراق.

من جانبه، قال مساعد وزير الكهرباء العراقي عادل كاظم جريان: إن صيف هذا العام كان صعباً على العراق ولولا الكهرباء المستورد من إيران لكان الحال أصعب بكثير. وأعرب جريان عن أمله بأن يشارك القطاع الخاص الإيراني في إعادة ترميم شبكة الكهرباء العراقية لما يتمتع به من كفاءات عالية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0643 sec