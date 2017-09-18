أعلن مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، هوشنغ فلاحتيان، إن الربط التجريبي لشبكة الكهرباء بين إيران والعراق سيتم أواسط نوفمبر القادم.

وخلال إستقباله نظيره العراقي يوم الأحد، قال فلاحتيان: إن ربط الشبكتين العراقية والإيرانية سيلعب دوراً مهماً في زيادة حجم تبادل الكهرباء بين البلدين. وأضاف: إن إيران على استعداد بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في إعادة ترميم شبكات إنتاج وتوزيع وخطوط نقل الكهرباء العراقية. ولفت إلى أن بإمكان إيران وفي حال طلب العراق ذلك أن تقوم بإعادة ترميم شبكات توزيع ونقل الكهرباء خلال سنتين فقط .

وقال فلاحتيان: لحسن الحظ ورغم الإستهلاك الكبير للكهرباء في إيران خلال صيف هذا العام، إلا إننا تمكنا من الوفاء بوعودنا وتوفير الكهرباء للعراق.

من جانبه، قال مساعد وزير الكهرباء العراقي عادل كاظم جريان: إن صيف هذا العام كان صعباً على العراق ولولا الكهرباء المستورد من إيران لكان الحال أصعب بكثير. وأعرب جريان عن أمله بأن يشارك القطاع الخاص الإيراني في إعادة ترميم شبكة الكهرباء العراقية لما يتمتع به من كفاءات عالية.