قامت ايران بتصدير 9 ملايين طن من منتجات البتروكيماويات وبقيمة 593ر4 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس الماضي).

وأفاد موقع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، الاثنين، ان الإنتاج في شهر آب/ أغسطس بلغ 4 ملايين و600 ألف طن وان مجموع الإنتاج منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب/ أغسطس بلغ 22 مليوناً و600 ألف طن من المواد البتروكيماوية.

إلى ذلك، استصدر كونسرتيوم يضم عدة شركات قابضة في ايران، ترخيص إنشاء مجمع بتروكيماويات بطاقة 500 ألف طن في قشم، أكبر جزر الخليج الفارسي.

وقد تم إصدار الترخيص بالتنسيق بين الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ووزارة النفط الايرانية، ويستهدف المشروع تحويل غاز الميثان لمنتجات قيمة مثل البولي بروبلين والبنزين والغاز المسال، وذلك بالتزامن مع مشروع معالجة غاز حقل (هنغام) النفطي المشترك مع سلطنة عمان، حيث سيوفر الغاز المعالج اللقيم للمجمع البتروكيماوي المزمع إنشاؤه. ويضم الكونسرتيوم المنفذ للمشروع عدة شركات قابضة ومؤسسات اقتصادية من القطاع الخاص كـ(شازند) للبتروكيماويات و(تابيكو) القابضة ومن المتوقع توفير المشروع 450 فرصة عمل مباشرة.

يشار الى أن تدشين منشآت معالجة غاز حقل (هنغام) المشترك بطاقة 265ر2 مليون مترمكعب في جزيرة قشم يمر بمراحله النهائية، حيث تتعهد المشروع شركة (نفت فلات قارة) للنفط والغاز.

وفي السياق، أكدت مساعدة وزير النفط الايراني، مرضية شاهدائي، أن عدد الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض الدولي (إيران بلاست) للصناعات البتروكيماوية ازداد بنسبة مئة بالمئة، حيث ستشارك 524 شركة من 23 بلداً في أنشطة الدورة الـ11.

وأضافت شاهدائي، الاثنين، في المؤتمر الصحفي التقديمي للدورة الـ11 من المعرض: ان 65 شركة من ألمانيا، و49 شركة من ايطاليا، و18 شركة من النمسا، و24 شركة من تركيا، و15 شركة من فرنسا تشارك في الفعاليات التي تنطلق 24 سبتمبر/ أيلول الجاري. وأكدت ان الهدف من تنظيم معرض (ايران بلاست) إنعاش سوق الصناعات البلاستيكية المحلية والبحث عن أسواق عالمية وتحسين مناخ العمل في هذه الصناعة.

وأشارت شاهدائي الى أن المعرض يقام من 24 إلى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري في طهران، بمشاركة 600 شركة ايرانية و524 شركة أجنبية، موضحة أن المعرض أحد أهم المعارض الصناعات البتروكيماوية والبوليمرية في الشرق الأوسط وآسيا.