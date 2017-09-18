أطلق ضابط من شرطة جامعة جورجيا للتكنولوجيا النار على أحد الطلاب الذي كان يتجول بسكين في الحرم الجامعي، مما أدى إلى مقتله.

وقالت الشرطة إنها تلقت مكالمة طارئة فى الساعة 11:17 مساء، بالتوقيت المحلى، يوم الأحد، لتبلغ عن شخص مسلح بسكين وربما بندقية في الحرم الجامعي.

وقد هرعت الشرطة إلى مكان الحادث بأعداد كبيرة وتحدثت مع المشتبه فيه، المعروف باسم سكوت شولتز (21 عاما).

ووفقا للشرطة، حاول الضباط التفاوض مع شولتز لإلقاء السلاح، ولكن الطالب لم يمتثل للأوامر.

وقال مركز الشرطة فى بيان صحفى إن شولتز "لم يكن متعاونا ولم يمتثل لأمر الضباط".

وأضافت:"واصل شولتز التقدم نحو الضباط بالسكين. وفي وقت لاحق، أطلق أحد الضباط النار على شولتز ".

وفي الفيديو الذي صوره شاهد عيان بهاتفه، يمكن رؤية شولتز حافي القدمين وواقفا بالقرب من مرآب للسيارات حيث وجه عناصر الشرطة بنادقهم نحوه فيما حاولوا التفاوض معه".

ويمكن سماع العديد من الضباط وهم يخبرون شولتز بإلقاء السكين عدة مرات.

وقال شولتز للضابط قبل دقيقة من إطلاق النار عليه: "أطلق النار.. هيا"، بينما قال ضابط آخر له:" لا أحد يريد إلحاق الضرر بك" وذلك قبل أن يطلق أحدهم النار عليه. ولم ترد تفاصيل بشأن دوافع حمل الطالب للسكين.

الى ذلك تشهد مدينة سانت لويس الأميركية توترا بعد تبرئة شرطي أبيض من قتل رجل أسود، في قرار قضائي أدى إلى تظاهرات وأعمال عنف تسببت بإلغاء حفلين موسيقيين في عطلة نهاية الأسبوع.

ومساء السبت، حطم عدد من الأشخاص واجهات العديد من المحلات بعد تظاهرة سلمية. وأفادت الشرطة المحلية أنه تم توقيف تسعة أشخاص على الأقل واستجواب 30 آخرين الجمعة.

وصرّح حاكم ميسوري اريك غرايتنز "قرر مجرمون مساء السبت رمي حجارة وتحطيم واجهات. اعتقدوا أنه بالإمكان فعل ذلك والإفلات من العقاب، لكنهم أخطأوا. فقد ألقت الشرطة القبض عليهم وأوقفتهم ووضعتهم في السجن".

وأعلن المتظاهرون الذين دانوا التعامل معهم بعنصرية، نيتهم قطع الطرق والقيام بتجمعات تمتد على أيام عدة احتجاجا على قرار تبرئة الشرطي الذي صدر الجمعة.

*مستشار ترامب يمثل أمام لجنة المخابرات

في سياق آخر يمثل مايكل كوهين أحد أوثق المستشارين التجاريين للرئيس دونالد ترامب أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، التي تحقق في تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأميركية في 2016.

وقال كوهين إنه لا يعرف ما إذا كان ذلك سيكون في جلسة مغلقة أم علنية. ولم يرد مساعدو زعماء اللجنة على طلبات للتعليق.