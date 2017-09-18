فازت زوجة رئيس الوزراء الباكستاني المعزول "نواز شريف" بمقعده في البرلمان في انتخابات فرعية أجريت مساء الأحد، واعتبر مراقبون أن هذه الانتخابات اختبار لمدى الدعم الذي تحظى به أسرة شريف قبل الانتخابات العامة المقررة في 2018.

وقالت مريم ابنة شريف إن أمها كلثوم فازت رغم تهديدات وخطف عمال من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف.

ورغم عدم ذكرها أحدا بالاسم فإن مصادر بالحزب قالت إنها كانت تشير إلى ترهيب مزمع من جانب أطراف في الجيش الباكستاني القوي.

وقالت مريم في خطاب أمام أنصار الحزب المحتفلين "هذا ليس نصرا عاديا، لم نهزم فقط من كانوا في الميدان ولكن أيضا غيرهم ممن لا نراهم".

وخسرت مرشحة حزب الحركة الوطنية من أجل العدالة في باكستان (حركة إنصاف) ياسمين رشيد في الانتخابات الفرعية إلا أنها حققت مكاسب بالانتخابات عند مقارنتها بالانتخابات العامة السابقة.

ولم تعلن بعد النتائج الرسمية لكن مسؤولين من الحزب شاركوا في الفرز قالوا إن كلثوم -التي لم تشارك في الحملة الانتخابية لتلقيها العلاج من السرطان في لندن- جمعت نحو 53.5% من الأصوات.

ورغم الفوز تراجع التأييد للحزب من 61% في الانتخابات العامة العام 2013.