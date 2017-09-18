اقتنص لاتسيو، فوزًا صعبًا أمام مضيفه جنوى (2-3) الأحد على ملعب لويجي فيراريس، في ختام الجولة الرابعة للدوري الإيطالي لكرة القدم، تقدم المدافع باستوس للضيوف مبكرًا (13)، انتهى عليه الشوط الأول.

وردَّ البديل بييترو بيليجري بعد بداية الشوط الثاني (57)، ليعود الدولي تشيرو إيموبيلي لوضع الأتزوري في المقدمة (70)، ليتعادل بيليجري من جديد (73)، إلا أن الكلمة الختامية كانت لإيموبيلي (82).

وأضاف لاتسيو 3 نقاط إلى رصيده، الذي وصل إلى الرقم 10 بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد جنوى عند نقطة وحيدة في المرتبة الـ16.

هذا وكانت نتائج المباريات المتبقية كالتالي:

ساسولو 1 – يوفنتوس 3

ميلان 2 – اودينزه 1

نابولي 6 – بينفينتو صفر

تورينو 2 – سامبدوريا 2

سيال صفر – كالياري 2

كييفو فيرونا 1 – اتلانتا 1