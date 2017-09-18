  • الإثنين ٢٦ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203074 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 15:50 الاقسام: رياضة  
إيموبيلي يقود لاتسيو لاقتناص فوز صعب أمام جنوى

إيموبيلي يقود لاتسيو لاقتناص فوز صعب أمام جنوى

اقتنص لاتسيو، فوزًا صعبًا أمام مضيفه جنوى (2-3) الأحد على ملعب لويجي فيراريس، في ختام الجولة الرابعة للدوري الإيطالي لكرة القدم، تقدم المدافع باستوس للضيوف مبكرًا (13)، انتهى عليه الشوط الأول.

وردَّ البديل بييترو بيليجري بعد بداية الشوط الثاني (57)، ليعود الدولي تشيرو إيموبيلي لوضع الأتزوري في المقدمة (70)، ليتعادل بيليجري من جديد (73)، إلا أن الكلمة الختامية كانت لإيموبيلي (82).

وأضاف لاتسيو 3 نقاط إلى رصيده، الذي وصل إلى الرقم 10 بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد جنوى عند نقطة وحيدة في المرتبة الـ16.

هذا وكانت نتائج المباريات المتبقية كالتالي:

ساسولو 1 – يوفنتوس 3

ميلان 2 – اودينزه 1

نابولي 6 – بينفينتو صفر

تورينو 2 – سامبدوريا 2

سيال صفر – كالياري 2

كييفو فيرونا 1 – اتلانتا 1

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0640 sec