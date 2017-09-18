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رقم الخبر: 203073 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 15:52 الاقسام: رياضة  
باريس سان جيرمان يحسم قمة ليون بالنيران الصديقة

باريس سان جيرمان يحسم قمة ليون بالنيران الصديقة

حسم باريس سان جيرمان مواجهة أولمبيك ليون لصالحه بفوز ثمين ومستحق على ضيفه، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد في قمة منافسات الجولة السادسة.

سجل ثنائية الفريق الباريسي مدافعي ليون مارسيلو وجيريمي موريل بالخطأ في مرمى فريقيهما، في الدقيقتين 75 و86، ليحقق العملاق الباريسي العلامة الكاملة بست انتصارات متتالية في الصدارة، برصيد 18 نقطة، بينما نال ليون خسارته الأولى هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:

اميان صفر – مارسيليا 2

رين صفر – نيس 1

انجيه صفر – ميتز 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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