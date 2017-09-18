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رقم الخبر: 203072 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 15:52 الاقسام: ثقافة وفن  
أفلام إيرانية في مهرجان «السلام» الباكستاني

أفلام إيرانية في مهرجان «السلام» الباكستاني

سيقام مهرجان الأفلام الآسيوية تحت عنوان مهرجان «السلام» في العاصمة الباكستانية اسلام اباد اليوم التاسع عشر والعشرين من شهر سبتمبر / ايلولص وسيتم عرض بعض الافلام الايرانية على شاشة المهرجان.

وستعرض في المهرجان أفلام من باكستان وإيران والعراق وتركيا وسوريا وافغانستان ودول اسيوية أخرى بهدف توسيع العلاقات الودية بين الدول والتعرف على قدرات الدول الاسيوية في صناع السينما.

وقال شهاب الدين دارائي المستشار الثقافي لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في باكستان في اجتماع مع المسؤولين الباكستانيين المعنيين في إقامة المهرجان ان بلاده تقدر هذا الجهد الثقافي القيم في طريق السلام وتثمن وترحب بالتبادل والتعاون الثقافي بين البلدان الآسيوية .

وأعلن المستشار الثقافي الإيراني عن إقامة أسبوع الفيلم الإيراني خلال شهر ديسمبر / كانون الأول للعام الجاري في إسلام أباد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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