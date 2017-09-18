كشفت لجنة اختيار الافلام التي ستمثل ايران في أكاديمية العلوم والفنون السينمائية (الاوسكار)، عن القائمة الأولية للافلام العشرة المرشحة لحفل أكاديمية الاوسكار لعام 2018.

والافلام الايرانية العشرة التي تم ترشيحها للمشاركة في حفل الاوسكار هي:

«أخي خسرو» (برادرم خسرو) للمخرج احسان بيكلري، «بعد واحد وعشرين يوما« (بيست ويك روز بعد) للمخرج محمد رضا خردمندان، «منزل في الشارع 41» (خانه اي در خيابان 41) للمخرج حميدرضا قرباني، «الوتر الحساس»(رك خواب) للمخرج حميد نعمت الله، «طلاء الاظافر الاحمر» (لاك قرمز) للمخرج سيدجمال سيد حاتمي، «احداث الظهيرة» (ماجراي نيمروز) للمخر محمد حسين مهدويان، «الملاريا» (مالاريا) للمخرج برويز شهبازي، «نفس» للمخرجة نرجس آبيار، «المعكوس» (وارونكي) للمخرج بهنام بهزادي، «اصحاب الفلل» (ويلايي ها) للمخرجة منير قيدي.

واللجنة التي قامت بإختيار الافلام المرشحة للأوسكار تضم كل من سيروس الوند (المخرج) ومجيد انتظامي (الموسيقار) ومحمد بزرك نيا (المخرج) وكمال تبريزي (المخرج) وسيدجمال ساداتيان (المنتج) ورسول صدرعاملي (المخرج) وجواد طوسي (الناقد السينمائي) ورضا كيانيان (الممثل) وامير اسفندياري (معاون القسم الدولي لمؤسسة فارابي السينمائية).