وقام بتلحين موسيقى الفيلم محمدرضا عليقلي. وستنطلق فعاليات المهرجان في الثالث والعشرين من سبتمبر وستستمر حتى التاسع والعشرين منه.

شارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية وحصل من بعضها على جوائز منها جائزة افضل فيلم من مهرجان «آكوليد» الدولي للافلام في امريكا كما فاز ايضا بجائزة من سوق مهرجان «كان» السينمائي لهذه السنة.

«الخلاص من الجنة» من تأليف مجيد اسودكان وانتاج علي نوري اسكوئي وسيد وحيد عليائي، والف موسيقاه محمد رضا عليقلي.

ويروي الفيلم سيرة الشهيد مصطفى جمران، وتدور احداثه بين ايران ولبنان والولايات المتحدة الاميركية، ويسلط الضوء على ثلاث مراحل من حياة الشهيد جمران انطلاقاً من اميركا، مروراً بلبنان وانتهاءً بإيران واحداث الحرب المفروضة.