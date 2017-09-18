  • الإثنين ٢٦ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203070 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 15:53 الاقسام: ثقافة وفن  
إسبانيا ترشح «الخلاص من الجنة» الايراني لنيل الجائزة

إسبانيا ترشح «الخلاص من الجنة» الايراني لنيل الجائزة

ترشح فيلم الانيميشن الايراني «الخلاص من الجنة» (رهايي از بهشت) للمخرج علي نوري إسكويي لنيل جائزة أفضل موسيقى من مهرجان «فيمو» الدولي بإسبانيا.

وقام بتلحين موسيقى الفيلم محمدرضا عليقلي. وستنطلق فعاليات المهرجان في الثالث والعشرين من سبتمبر وستستمر حتى التاسع والعشرين منه.

شارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية وحصل من بعضها على جوائز منها جائزة افضل فيلم من مهرجان «آكوليد» الدولي للافلام في امريكا كما فاز ايضا بجائزة من سوق مهرجان «كان» السينمائي لهذه السنة.

«الخلاص من الجنة» من تأليف مجيد اسودكان وانتاج علي نوري اسكوئي وسيد وحيد عليائي، والف موسيقاه محمد رضا عليقلي.

ويروي الفيلم سيرة الشهيد مصطفى جمران، وتدور احداثه بين ايران ولبنان والولايات المتحدة الاميركية، ويسلط الضوء على ثلاث مراحل من حياة الشهيد جمران انطلاقاً من اميركا، مروراً بلبنان وانتهاءً بإيران واحداث الحرب المفروضة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0777 sec