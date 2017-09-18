حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الليجا.

تقدم ريال مدريد عبر بورخا مايورال في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عبر كيفين رودريجيز في الدقيقة 28، لكن اللاعب ذاته أعاد التقدم لريال مدريد مجددًا، في الدقيقة 36 بهدف عكسي، فيما اختتم جاريث بيل الأهداف في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وفيما يلي بقية النتائج:

الافيس صفر – فياريال 3

جيرونا صفر – اشبيلية 1

لاس بالماس 1 – اتلتيك بيلباو صفر