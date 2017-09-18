حصل فلم «سيد الماء» على الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام المتحركة ثلاثية الأبعاد التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الغدير الدولي للإعلام، والمقامة في محافظة النجف الأشرف برعاية قناة الغدير الفضائية وتحت شعار «الإعلام.. رسالة مقاومة وانتصار» وهو من انتاج مركز الجود التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة.

والفیلم وبحسب ما بينه الأستاذ احمد ما ميثة مسؤول المركز المذكور: فیلم (سيد الماء) في كناية لأبي الفضل العباس(ع) احداثه تحاكي بعضاً من بطولاته وصولاته (سلام الله عليه) خلال واقعة الطف الخالدة وما قدمه لأخيه الإمام الحسين(ع) وعياله ومنها سقاية الماء لهم، وبأسلوب فني شيق، روعي فيه أمور عدة منها المادة التاريخية والسيناريو والحوار والشخوص المشتركة في العمل إضافة لجوانب فنية كثيرة كانت محصلتها هذا العمل والذي عرض على اللجنة التحكيمية للمهرجان واستطاع ان ينافس كبريات قريناته من الشركات المنتجة والمتخصصة بهذا المجال من داخل العراق وخارجه.

وأضاف: العمل هذا هو واحد من بين أعمال عدة أنتجها المركز وبملاكاته الفنية المتخصصة بهذا المجال التي أصبح لها باع طويل فيه والذي جاء متناغم لما يحويه ويضمه المركز من أجهزة ومعدات متطورة إضافة الى أستوديو متخصص لإنجاز الرسوم المتحركة والمشاريع الكارتونية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

واختتم ماميثة أن الظفر والفوز بهذه الجائزة لهو دافع وحافز لنا لمواصلة عملنا هذا ولإنتاج اعمال أخرى ذات مضامين هادفة.