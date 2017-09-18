أعلن فريق أكاديمي علمي من جامعة الكويت، اكتشاف مخطوطات عربية وإسلامية نادرة في أديرة «جبل آثوس المقدس» في اليونان.

قال أستاذ الحضارة الإسلامية في كلية الآداب بجامعة الكويت الدكتور عبدالهادي العجمي: إن بعثة الكويت تعد أول بعثة عربية علمية متخصصة تزور تلك المنطقة التي يوجد بها أقدم المقرات والأديرة التي تقع فيها المكتبات التاريخية.

ولفت العجمي إلى أنه رغم وجود آلاف من المخطوطات العربية والإسلامية النادرة الموجودة في مكتبات ومتاحف أوروبا، إلا أنه كان عند الفريق قناعة بأن الجزء الأكبر من المخطوطات والرقاع التاريخية النادرة لايزال موجوداً وبكراً بين ثنايا الأديرة والكنائس ورفوف المكتبات الصغيرة الموجودة في مثل تلك المناطق الجغرافية وهو ماكان فعلا.

وقال «وفقاً لما اكتشفناه فإن المخطوطات تتناول بعض مجالات المعرفة العربية الإسلامية كالطب والفقه إضافة إلى مخطوطات أخرى عن المسيحية والكتاب المقدس (العهد القديم) لم يدخل الكثير منها سجلات المعرفة الإنسانية والتراثية بالنسبة للباحثين والمؤرخين ولم تدرج ضمن سجلات أو مكتبات الجامعات العربية أو أرشيفها المختلفة.

وذكر أن الكثير من المخطوطات العربية النادرة التي طالعتها البعثة رغم صعوبة تاريخها تعود إلى عصور إسلامية متقدمة وجرى نسخها وصناعتها خلال فترة ليست بقصيرة، مشيراً إلى أن موضوعات المخطوطات تعالج قضايا متنوعة ومظاهر حياتية واجتماعية وطبية ودينية مختلفة من التاريخ الإسلامي.

وأكد العجمي أن جامعة الكويت بهذا الإنجاز البحثي الكبير تفتح آفاقاً وأبعاداً إنسانيةً وحضاريةً جديدةً للباحثين العرب، مشيراً إلى أن الفريق البحثي يعكف حالياً وبشكل موسع على دراسة بعض محتوى هذه المخطوطات وأرشفتها ونشرها ووضعها في متناول الباحثين والمؤرخين العرب لتسهيل الوصول إليها والبحث فيها، وفق قوله.