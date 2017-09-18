فرض التعادل نفسه على مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما سيطر على 3 مباريات من أصل 4 في هذا الدور، بعد لقاءات متكافئة، وحافلة بالندية، والإثارة.

كانت البداية، بتعادل اتحاد الجزائر، خارج الديار، أمام فيروفياريو الموزمبيقي (1-1)، وهو ما يُسهِّل من مهمة الفريق الجزائري، في موقعة الإياب.

كما تعادل الأهلي المصري، مع ضيفه الترجي التونسي (2-2) في واحدة من أقوى مواجهات هذه المرحلة، كما تعادل أهلي طرابلس الليبي، على ملعبه ببرج العرب في مصر مع ضيفه النجم الساحلي التونسي بدون أهداف.

وكان الفوز الوحيد في هذا الدور، من نصيب صن داونز الجنوب أفريقي، حامل اللقب، الذي انتصر على الوداد المغربي، بهدف نظيف.

وشهدت جولة الذهاب بهذا الدور، تسجيل 7 أهداف، في 4 مباريات بواقع 1.75 هدف في اللقاء.

وسجَّل الأهداف السبعة، أسامة درفلو (اتحاد الجزائر)، وفابريس كاندا (فيرفيارو)، عبد الله السعيد، وليد أزارو (الأهلي المصري)، طه ياسين الخنيسي، وغيلان الشعلالي (الترجي)، يانيك ذاكري (صن داونز(.

وشهدت الجولة، حالة طرد من نصيب البرازيلي ديوجو فارياس أكوستا، مهاجم النجم الساحلي التونسي، بجانب 14 بطاقة صفراء، وضربة جزاء وحيدة، كانت لصالح الأهلي.

وفي بطولة الكونفيدرالية، كان الوضع مختلفًا، حيث انتهت 3 مباريات بالفوز، مقابل تعادل وحيد، بين سوبر سبورت الجنوب أفريقي، وضيفه زيسكو الزامبي، بدون أهداف.

وتغلَّب مازيمبي الكونغولي، خارج أرضه على هلال الأبيض السوداني (2-1)، وفاز الفتح الرباطي على الصفاقسي التونسي (1-0)، ومولودية الجزائر على ضيفه الأفريقي التونسي (1-0).

وشهدت الجولة، تسجيل 5 أهداف فقط، عن طريق نقاش هشام (مولودية الجزائر)، كريم بنعريف (الفتح)، ولاعب مازيمبي، بين مالانجو نجيتا (هدفين)، وكيفين مونديكو لاعب الهلال الأبيض، في مرماه، وتم احتساب ضربتي جزاء للفتح الرباطي المغربي، ومازيمبي الكونغولي.