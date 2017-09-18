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رقم الخبر: 203064 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 15:57 الاقسام: ثقافة وفن  
زیارات السیاح الأوروبیین إلی إيران تسجل نموا بنسبة 50%

زیارات السیاح الأوروبیین إلی إيران تسجل نموا بنسبة 50%

قال المدیر العام لمكتب التخطیط ودعم التنمیة السیاحیة عبدالرضا مهاجري نجاد انه زار ملیونان و۱۵۹ ألفا و۸۸۲ سائحا إيران خلال الفترة المذكورة حیث یشكل سیاح لكل من دول العراق وأذربیجان وأفغانستان وتركیا وباكستان وتركمانستان والإيرانیین المقیمین في الخارج ثم السیاح من البحرین والكویت والهند والصین وألمانیا ولبنان وسلطنة عمان وجورجیا أكثر حصة من السوق السیاحیة الإيرانية خلال الأشهر الخمسة المذكورة .

وتوقع مهاجري نجاد أن تستمر وتیرة النمو المتزاید لدخول السیاح الأجانب وتحدیدا الأوروبیین قائلا ان بعض الرحلات السیاحیة تجري تحت دوافع العمل والتجارة والعلاج.

وأشار إلی أن حجم زیارات السیاح الأوروبیین إلی إيران سجل نموا بنسبة نحو 50%

وسجل السیاح لكل من دول أذربیجان وأفغانستان وتركیا وباكستان أكثر الرحلات السیاحیة إلی إيران خلال الأشهر الخمسة الأولی من العام الإيراني الجاري (بدأ 21 مارس 2017)

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايسنا
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