زیارات السیاح الأوروبیین إلی إيران تسجل نموا بنسبة 50% قال المدیر العام لمكتب التخطیط ودعم التنمیة السیاحیة عبدالرضا مهاجري نجاد انه زار ملیونان و۱۵۹ ألفا و۸۸۲ سائحا إيران خلال الفترة المذكورة حیث یشكل سیاح لكل من دول العراق وأذربیجان وأفغانستان وتركیا وباكستان وتركمانستان والإيرانیین المقیمین في الخارج ثم السیاح من البحرین والكویت والهند والصین وألمانیا ولبنان وسلطنة عمان وجورجیا أكثر حصة من السوق السیاحیة الإيرانية خلال الأشهر الخمسة المذكورة .