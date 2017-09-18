أعلن مدير عام التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية محمد وفائي إن المجلس العالمي للصناعات اليدوية سجل مدينة سيرجان بمحافظة كرمان (جنوب شرق) باعتبارها مدينة السجاد اليدوي (الكليم) في العالم.

وفي تصريح لإرنا قال وفائي إن المجلس العالمي للصناعات اليدوية وبعد دراسة تقارير الباحثين عن مدينتي سيرجان ومريوان أعلن سيرجان بأنها مدينة الكليم والكلاش (الحذاء الكردي التقليدي) فيما اعتبر قرية كلبورغان بأنها القرية العالمية للخزف.

واشار وفائي إلی أن 17 الف حائك للكليم يعملون في مدينة سيرجان وإن 50 ألف متر مربع من الكليم (بقيمة 50 مليار تومان «3000تومان = دولار») ينتج في سيرجان سنوياً وإن 80 بالمائة من الإنتاج المحلي من الكليم يتم تصديره إلی خارج البلاد.

وقال: سيقام قريباً في سيرجان مهرجان إحتفالي بمناسبة إعلان المدينة بأنها مدينة الكليم في العالم.

والكليم وهو نسيج من الصوف يستعمل كسجاد وزرابي أرضية، ويصنع في إيران والأناضول وأرمينيا وتونس والبلقان.