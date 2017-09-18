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رقم الخبر: 203060 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 15:58 الاقسام: منوعات  
سيدة سبعينية لم تتناول الطعام منذ 60 عاماً!

سيدة سبعينية لم تتناول الطعام منذ 60 عاماً!

تقول امرأة هندية إنها لم تتناول طعاماً صلباً منذ نحو 60 عاماً، وبخلاف موزة واحدة في الأسبوع تتناولها في بعض الأحيان، تعيش المرأة السبعينية على الماء والشاي فقط.

وتتذكر ساراسواتي باي (75 عاماً) أنها كانت تعيش حياة طبيعية، وتتناول ما ترغب من الطعام، إلى أن أصيبت بالحمى التيفية، بعد إنجاب أول طفل لها، قبل نحو ستة عقود، ولم تعد قادرة على أن تبقي أي شيء في جوفها، مما دفعها إلى التخلي عن تناول الطعام منذ ذلك الوقت.

وبعد تحسن حالتها، بدأت ساراسواتي بشرب بعض الرشفات من الشاي، لكنها لم تتمكن من استعادة شهيتها. وعلى الرغم من محاولات زوجها لإقناعها بتناول الطعام، حرصاً على صحتها وصحة طفلها، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، واستمرت تعيش على الماء والشاي حتى اليوم، بحسب موقع أوديتي سنترال.

واستمر زوج ساراسواتي بمحاولة حملها على تناول الطعام، وطاف بها على عدة مراكز للعلاج، لكن أحداً لم ينجح في ذلك، وبعد أن لاحظ أنها تتمتع بصحة جيدة، تخلى الزوج عن محاولاته. وواصلت ساراسواتي حياتها بشكل طبيعي، بل وأنجبت 5 أطفال، وعملت أيضاً في الحقول إلى جانب زوجها.

ومن غير المفاجئ، أن يجد الكثيرون قصة ساراسواتي غير قابلة للتصديق، لكن عائلتها وجيرانها يؤكدون أنها تعيش بالفعل دون طعام منذ زمن طويل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / سكاي نيوز
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