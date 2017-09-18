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رقم الخبر: 203059 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 15:59 الاقسام: منوعات  
زرافات نادرة بيضاء اللون

زرافات نادرة بيضاء اللون

كشف تقرير لصحيفة (الديلي ميل) البريطانية عن ظهور نادر لزرافة بيضاء مع صغيرها، وذلك في محمية طبيعية بكينيا.

وقالت الصحيفة: إن إهالي إحدى القرى اكتشفوا وجود الزرافتين وهما تتجولان على حدود محمية إيشاكبيني هيرولا في كينيا.

وحسب الصحيفة، فإن الزرافة الفريدة من نوعها تعاني من حالة اختلال بالجينات، يطلق عليه (ليسيزم)، تمنع خلايا الجلد من تكوين صبغة الألوان، ليسود اللون الأبيض الجلد والشعر المغطي له.

وقد شوهد هذا النوع من الزراف لأول مرة في شهر يناير عام 2016، في حديقة ترانجاير الوطنية في تنزانيا، كما شوهد للمرة الثانية في شهر مارس عام 2016، بمحمية إيشاكبيني هيرولا في كينيا، وهذه هي المرة الثالثة التي يشاهد فيها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ سكوي نياز
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