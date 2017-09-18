قررت مذيعة قناة نسمة التونسية، رانيا التومي، إعلان موسم الدخول المدرسي في تونس على طريقتها الخاصة.

وارتدت مقدمة حالة الطقس، خلال نشرة يوم الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2017، زياً مدرسياً لطفلة في المدرسة وقدمت به النشرة، في مشهد مضحك.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي تظهر فيها رانيا التومي بشكل غريب على شاشة قناة (نسمة)، إذ ارتدت زي المنتخب التونسي وقبل عيد الأضحى، دخلت رانيا إلى الأستوديو وهي تحمل لعبة عبارة عن خروف.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية فيديو النشرة على نطاق واسع، وفي حين رأى فيه البعض فرصة للترفيه، وجد البعض أن الأمر (تافه).