استيقظ رجل يدعى توم، من النوم، ليجد مشهداً مروعاً لم يكن يتخيله أبداً، بعدما فاجأه كلبه بفعل صادم.

التهم الكلب اثنين من أصابع الرجل أثناء نومه، للمرة الثانية دون أن يشعر، وتعرض صاحب الكلب لجروح خطرة في قدمه.

وصرح زوج ابنته أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إذ أن الكلب سبق وأن أكل الإصبع الأكبر من قدم توم الأخرى منذ عامين، مشيراً إلى توم هذه المرة استيقظ من النوم، بعد أن وجد قدمه غارقة في الدماء ولم يجد بعض أصابعه.

وفقد الرجل الشعور بقدميه بعد أن أصيب بداء السكري، ولم يشعر بعضّ الكلب لأصابعه في كلتا الحادثتين.

وبحسب صحيفة (ذا صن) البريطانية، فإن عائلة الرجل استدعت سيارة الإسعاف على الفور في المرة الأولى، وبعدها دخل توم إلى المستشفى ومكث فيها أسبوعين، ﻷن الأطباء اضطروا إلى إزالة الجزء المتبقي من إصبعه الأكبر بالكامل وإجراء عمليات تجميل.

وقرر توم بعد الحادث معاقبة الكلب، إلا أن زوجته قالت له: (سوف يتم معاقبتك أنت قبل الكلب).

وكرر الكلب فعلته بعد عامين من قطع إصبع صاحبه الأكبر، والتهم إصبعين من قدمه الأخرى.