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رقم الخبر: 203055 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: منوعات  
كوالا سافرت 16 كيلومتراً داخل إطار سيارة!

كوالا سافرت 16 كيلومتراً داخل إطار سيارة!

كانت دبة كوالا أسترالية محظوظة بأن نجت، إلا من خدوش بسيطة، بعد أن قامت برحلة مسافتها 16 كيلومتراً محشورة في قنطرة إطار سيارة.

ولم يكن سائق السيارة ذات الدفع الرباعي يدرك أن معه راكب إضافي، حتى وصلا إلى مبتغاهما في ضواحي أديليد بأستراليا، ثم سمع بعض الصرخات غير المألوفة.

وعلى الفور بعد أن رأى الدبة الأسترالية من فصيلة الكوالا، اتصل بمنقذي الحيوانات الذين أزالوا العجلة وانتشلوا الدبة المفزوعة، لكنها كانت محظوظة.

وقالت عاملة إنقاذ الحيوانات، جين بريستر: (كانت تصرخ قليلا، كانت مصدومة قليلا، بالتأكيد كانت في صدمة، لكني هرولت بها مباشرة إلى الطبيب البيطري).

وعانت الدبة من جروح سطحية وكانت مغطاة بالشحوم من تحت السيارة. وأطلق على الدبة الأسترالية اسم كيلي، على اسم إحدى العاملات في هيئة الإطفاء والتي أنقذتها.

وقال ديف جونيبر، من هيئة حريق العاصمة الأسترالية الجنوبية: (كيلي واحدة من أفضل العاملات في الهيئة وقادت فريق الإنقاذ في ذلك اليوم وكانت متحمسة جدا لتخرج بتلك النتيجة).

وبعد تنظيفها ومراقبتها لمدة أسبوع، أطلقت الدبة لتعود إلى الأدغال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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