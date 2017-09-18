  • الإثنين ٢٦ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203052 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 16:02 الاقسام: منوعات  
رجل خفي يبهر الجمهور

رجل خفي يبهر الجمهور

أنفق الفنان الصيني ليو بولين نحو 10 سنوات من أجل إتقان الاختفاء داخل أعماله حتى لا يبدو ظاهراً للجمهور، وأصبح معروفاً في العالم بإسم الرجل الخفي.

وجاءت فكرة التخفي عام 2005، حين هدمت السلطات الصينية الاستديو الذي كان يعمل فيه ليو.

وكانت طريقته في الاحتجاج بأن يرسم أصدقاؤه ركام الاستديو على جسده، حتى بدا لكثيرين أنه جزء منه.

ومنذ ذلك الحين، بدأ ليو مسيرة (الاختفاء) في العالم، إذ شارك في معارض في مدن مثل نيويورك وباريس ولندن والبندقية.

وقالت (سكاي نيوز) إن الفنان الصيني يشارك حالياً في معرض بلندن يتيح للجمهور التعرف على الطريقة التي يعد فيها نفسه لمهمة (التخفي).

وتستغرق عملية دمج ليو في اللوحة أم الجسم المحيط، ساعات طويلة من العمل، وقد جذبت أعماله الجمهور في لندن.

وقالت المسؤولة عن تنظيم المعرض في لندن، جاغروب ميهتا، (لقد أثبتت لوحات بولين أنها جذابة جداً للجمهور).

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0640 sec