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رقم الخبر: 203051 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 16:02 الاقسام: رياضة  
جهانغيري يهنئ المنتخب الإيراني للكرة الطائرة
باحرازه المركز الثالث

جهانغيري يهنئ المنتخب الإيراني للكرة الطائرة

*قاسمي يهنئ بهذا الانجاز الكبير ايضاً

 هنأ النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية "اسحاق جهانغيري" المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة بمناسبة فوزه بأول ميدالية بالبطولة العالمية، واحرازه المركز الثالث في كأس ابطال العالم التي اقيمت في اليابان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب الاول لرئيس الجمهورية الإيرانية "اسحاق جهانغيري" أبرق برسالة تهنئة وجهها للمنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة، معربا عن تقديره لنجاح هذا المنتخب في إحراز أول ميدالية ببطولة عالمية وتفوقه على فرق قوية مثل المنتخب الفرنسي والإيطالي والأمريكي، مشيدا بجهود كل من ساهم في تحقيق هذا النجاح وجميع المعنيين رياضيا في إيران.

 وأعرب جهانغيري عن أمله بتحقيق المزيد من النجاحات وتألق الشباب الإيرانيين يوما بعد يوم في جميع المجالات الرياضية.

كما هنأ المتحدث بأسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بهذا الانجاز الكبير، وبارك للمنتخب والشعب الايراني هذا الانتصار الغالي.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء - ارنا للانباء
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