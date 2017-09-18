فوز لسيدات إيران بمستهل دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات فاز منتخب إيران لكرة قدم الصالات على نظيره الفلسطيني 16-1 يوم السبت ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وذلك في اطار دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والألعاب القتالية 2018 في عشق أباد.