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رقم الخبر: 203050 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 16:02 الاقسام: رياضة  
فوز لسيدات إيران بمستهل دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات

فوز لسيدات إيران بمستهل دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات

فاز منتخب إيران لكرة قدم الصالات على نظيره الفلسطيني 16-1 يوم السبت ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وذلك في اطار دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والألعاب القتالية 2018 في عشق أباد.

وسجلت سهيلا ملمولي (5 و19 و38) وسارا شربيكي (7 و11 و25) وفرشته خسروي (10) وفرشته كريمي

(12 و27 و29) وفاطمة بابي (15) ونسيمة غلامي (17 و21 و37) وفهيمة زرعي (34) وفاطمة اعتدادي (35) أهداف إيران، في حين أحرزت ناتاي شاهين (30) هدف فلسطين الوحيد.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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