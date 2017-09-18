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رقم الخبر: 203049 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 16:04 الاقسام: رياضة  
منتخب شباب ايران يحرز ذهبية السابر بكأس العالم للمبارزة

منتخب شباب ايران يحرز ذهبية السابر بكأس العالم للمبارزة

أحرز فريق ايران الميدالية الذهبية بمنافسات السابر ببطولة كأس العالم للمبارزة لفئة الشباب التي استضافتها طهران.

وفاز فريق ايران الرباعي المكون من امير احمد اميني ونيما زاهدي ومحمد حسين عابديني واحمدرضا شه ميري، بالميدالية الذهبية على حساب نظيره البيلاروسي في المباراة النهائية وبنتيجة 45 – 43.

وهزم فريق ايران نظيره الالماني في الجولة الثانية ( الجولة الاولى استراحة) وعلى العراق في النصف نهائي بنتيجة

45-36.

كما أحرز المبارز الايراني أمير أحمد أميني الميدالية البرونزية السبت في منافسات الفردي.

يذكر أن منافسات كأس العالم للمبارزة فئة الشباب، انطلقت امس السبت في طهران وأختتمت الاحد، بمشاركة 63 مبارزا من 15 بلدا.

وفيما يلي  ترتيب منافسات السابر الفرقية:

( ايران-  بيلاروسيا – ايطاليا-  العراق -  المانيا -  الكويت – كازاخستان – رومانيا).

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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