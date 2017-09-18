وفاز فريق ايران الرباعي المكون من امير احمد اميني ونيما زاهدي ومحمد حسين عابديني واحمدرضا شه ميري، بالميدالية الذهبية على حساب نظيره البيلاروسي في المباراة النهائية وبنتيجة 45 – 43.

وهزم فريق ايران نظيره الالماني في الجولة الثانية ( الجولة الاولى استراحة) وعلى العراق في النصف نهائي بنتيجة

45-36.

كما أحرز المبارز الايراني أمير أحمد أميني الميدالية البرونزية السبت في منافسات الفردي.

يذكر أن منافسات كأس العالم للمبارزة فئة الشباب، انطلقت امس السبت في طهران وأختتمت الاحد، بمشاركة 63 مبارزا من 15 بلدا.

وفيما يلي ترتيب منافسات السابر الفرقية:

( ايران- بيلاروسيا – ايطاليا- العراق - المانيا - الكويت – كازاخستان – رومانيا).