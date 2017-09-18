خسر نادي برسبوليس امام نادي بيكان بهدف يتيم في المباراة التي اقيمت مساء الاحد على ستاد آزادي في ختام مباريات الاسبوع السادس من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

سجل نادي بيكان هدف الفوز بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الاول بواسطة مرتضى آقاخاني من ضربة حرة.

ولم تفلح هجمات نادي برسبوليس رغم سيطرته النسبية على مجريات المباراة من تغيير النتيجة.

وبهذه النتيجة تراجع نادي برسبوليس الى المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف الوافد الجديد بارس الجنوبي برصيد 16 نقطة والذي تمكن من الفوز على استقلال طهران بهدفين نطيفين يوم الجمعة، فيما تقدم نادي بيكان من المركز الثالث عشر الى المركز السابع برصيد 8 نقاط.

وفيما يلي برنامج مباريات الاسبوع السابع للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الاربعاء: 20/9

استقلال – ذوب اهن 20:00

الخميس: 21/9

سياه جامكان – كسترش فولاد 19:30

استقلال خوزستان – سبيدرود رشت 20:00

سباهان – برسبوليس 20:00

الجمعة: 22/9

تراكتور سازي – بديده مشهد 17:45

بيكان – نفت طهران 18:30

سايبا – بارس جنوبي جم 18:30

صنعت نفت ابادان – فولاد خوزستان 19:00