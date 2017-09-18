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رقم الخبر: 203047 تاريخ النشر: أيلول 18, 2017 الوقت: 15:51 الاقسام: رياضة  
إيران تفوز بفضية وبرونزيتين في بطولة مدويد الدولية للمصارعة
الجارية في بيلاروسيا؛

إيران تفوز بفضية وبرونزيتين في بطولة مدويد الدولية للمصارعة

فاز المصارع الإيراني أحمد بذري بميدالية برونزية عن الوزن 86 كيلوغراما وذلك في بطولة مدويد الدولية للمصارعة التي أقيمت في بيلاروسيا.

وقد إنطلقت البطولة صباح الأحد في العاصمة البيلاروسية مينسك حيث تمكن ممثل إيران في الوزن 86 كيلوغراماً من الفوز علي منافسه البيلاروسي 'رودزي أنوك' بنتيجة 12-2 في السباق الأول وفاز في السباق الثاني علي منافسه البيلاروسي أيضاً 'رامان تسيتو' فيما خسر أمام منافسه في السباق الثالث 'زايور ماكيف' حامل لقب بطولة العالم للشباب واكتفى بالميدالية البرونزية.

هذا وتمكن محمد متقي من الفوز بالميدالية الفضية في الوزن 74 كيلوغراماً فيما حاز حميد رضا زرين على الميدالية البرونزية.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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