فاز المصارع الإيراني أحمد بذري بميدالية برونزية عن الوزن 86 كيلوغراما وذلك في بطولة مدويد الدولية للمصارعة التي أقيمت في بيلاروسيا.

وقد إنطلقت البطولة صباح الأحد في العاصمة البيلاروسية مينسك حيث تمكن ممثل إيران في الوزن 86 كيلوغراماً من الفوز علي منافسه البيلاروسي 'رودزي أنوك' بنتيجة 12-2 في السباق الأول وفاز في السباق الثاني علي منافسه البيلاروسي أيضاً 'رامان تسيتو' فيما خسر أمام منافسه في السباق الثالث 'زايور ماكيف' حامل لقب بطولة العالم للشباب واكتفى بالميدالية البرونزية.

هذا وتمكن محمد متقي من الفوز بالميدالية الفضية في الوزن 74 كيلوغراماً فيما حاز حميد رضا زرين على الميدالية البرونزية.