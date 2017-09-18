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رقم الخبر: 203046 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 20:09 الاقسام: عربيات  
رئيس الحكومة الجزائرية يعرض برنامج حكومته أمام البرلمان

رئيس الحكومة الجزائرية يعرض برنامج حكومته أمام البرلمان

بدأ رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى صباح الأحد، في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني البرلمان، طبقا للمادة 94 من الدستور وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة.

وستتبع الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة، بمناقشة عامة تستمر إلى الثلاثاء وهو موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية, فيما سيفسح المجال يوم الخميس المقبل للاستماع إلى رد رئيس الحكومة على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط العمل.

وكان أويحيى قد وصف في تصريح له نهاية الأسبوع الماضي مخطط عمل الحكومة, بأنه "ثري وهدفه الأول هو استكمال مسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي نال تزكية الشعب في 2014".

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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