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رقم الخبر: 203045 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 20:06 الاقسام: عربيات  
حفتر يبحث مع رئيس الكونغو برازافيل الأزمة الليبية

حفتر يبحث مع رئيس الكونغو برازافيل الأزمة الليبية

بحث القائد العام للجيش الليبي، المشير ركن خليفة حفتر، مع رئيس الكونغو برازافيل، دنيس ساسو نجيسو، في القصر الجمهوري ببرازافيل، وجهات النظر حول الأزمة الليبية.

وكان القائد العام للجيش، المشير ركن خليفة حفتر، وصل السبت، إلى الكونغو برازافيل، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس، دنيس ساسو نجيسو.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان على "فيس بوك"، "إن الطرفين ناقشا أيضًا مستجدات ما توصلت إليه لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا من نتائج".

من جانب آخر يتوجه القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى روما، يوم 26 سبتمبر الجاري، بعد أن تلقى دعوة من وزير الداخلية الإيطالي، ماركو منيتي، فيما علق مسؤولون إيطاليون على الزيارة، بأن روما تتواصل مع الجميع.

وذكرت بوابة الوسط الإخبارية الليبية، نقلا عن صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الصادرة الأحد، في روما، أن حفتر، وافق بالفعل على دعوة وجهها إليه وزير الداخلية الإيطالي، خلال زيارته ليبيا أواخر شهر أغسطس الماضي.

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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