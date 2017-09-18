قتل 8 عناصر من قوات الامن اضافة الى مدني خلال اشتباكات عن طريق الخطأ بين الشرطة و الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأحد إن الحادث وقع بعد تلقيهم معلومات مغلوطة تفيد بوجود ميليشيات عشائرية مسلحة في المنطقة.

وأضاف المتحدث: "ليلة السبت حاصرتنا قوات الأمن ثم أطلقت علينا النار، دافعنا عن أنفسنا واستمر القتال ساعات. فقدنا جنديين وزوجة زميلي".

وتخوض الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة الآن حربا ضد متشددين لكن كثيرا من أفراد قوات الأمن التابعة لها يفتقرون للتدريب الجيد فضلا عن ضعف التنسيق بينهم.