الكويت تطالب سفير كوريا الشمالية بمغادرة البلاد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسي كويتي "رفيع المستوى"، الأحد، أن الكويت منحت سفير كوريا الشمالية لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد بعدما قررت خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ووقف السماح بدخول عمال كوريين شماليين إليها.