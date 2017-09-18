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رقم الخبر: 203043 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: عربيات  
الكويت تطالب سفير كوريا الشمالية بمغادرة البلاد

الكويت تطالب سفير كوريا الشمالية بمغادرة البلاد

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسي كويتي "رفيع المستوى"، الأحد، أن الكويت منحت سفير كوريا الشمالية لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد بعدما قررت خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ووقف السماح بدخول عمال كوريين شماليين إليها.

وقال الدبلوماسي للوكالة" الكويت منحت سفير كوريا الشمالية المعتمد لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد، بعد أن طلبت من حكومة كوريا الشمالية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال".

وعلى المستوى العربي، كانت مصر قررت قطع كافة علاقاتها العسكرية بشكل كامل مع كوريا الشمالية عقب تجاربها النووية والبالستية.

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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