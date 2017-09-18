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رقم الخبر: 203042 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 19:50 الاقسام: عربيات  
حملة اعتقالات واسعة في صفوف القضاة السعوديين

حملة اعتقالات واسعة في صفوف القضاة السعوديين

تشهد السعودية منذ فترة موجة اعتقالات واسعة، وقامت السلطات باعتقالات طالت بشكل أساسي رموزًا قضائية عليا في المملكة، شملت سبعة قضاة من المحكمة الجزائية المتخصصة.

ومن أبرز القضاة الذين تم اعتقالهم، القاضي الرئيس في قضية الشيخ نمر النمر، محمد الدوسري والقاضي في قضية الشيخ توفيق العامر، سلطان بن شده والقاضي في قضايا النشطاء الحقوقيين، محمد الزهراني والقاضي الرئيس في قضية مجموعة الكفاءات والقاضي الرئيس في قضية بعض الشباب.

إضافة للقضاة، بندر التويجري، وعمر الحصين، وتركي آل شيخ.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء القضاء من المحسوبين على ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي عزله الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وسلّم منصبه لابنه محمد بن سلمان.

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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