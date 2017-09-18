دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين إلى "التنبه واليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تردادها"، معتبرًا أن "كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار عن الإنجازات العسكرية المحققة على طريق بناء الدولة".

وفي بيان رئاسي موجه إلى اللبنانيين أصدره قبل ظهر الاحد، قبيل مغادرته بعد الظهر بيروت إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس عون "تكثَّف في الآونة الأخيرة إطلاق شائعات تستهدف هز ثقة المواطنين بمؤسساتهم، من زرع الشك باستقرار العملة الوطنية، إلى اتهام بعض أركان الدولة بالفساد، إلى استهداف الجيش في عزّ مواجهته مع الإرهابيين، وصولاً إلى نشر أجواء من الخوف والقلق عبر الحديث عن توقعات لعمليات إرهابية".

وأكد البيان أن "هذا الأسلوب صار مفضوحًا ويتكرر عند كل إنجاز وطني كبير مثل الانتصار الذي تحقق على الإرهاب، وذلك للتشكيك بالقدرة على بناء الدولة".

وختم الرئيس بيانه بالقول" إني إذ أنبه اللبنانيين من هذا المخطط الهدام أدعوهم إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تردادها ولتكن ثقتهم كبيرة بدولتهم ومؤسساتها كافة".