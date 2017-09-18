سقط 12 شهيداً جلهم من الأطفال والنساء في مجزرة بشعة ارتكبها طيران العدوان السعودي الاميركي بحق مسافرين في حريب_القراميش بمحافظة مأرب مساء السبت.

وأفاد مصدر محلي بمأرب عن ارتفاع حصيلة جريمة العدوان في حريب القراميش إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال، 6 نساء و 4 شباب و 2 أطفال، وجميعهم من أبناء مديرية صرواح وقد استشهدوا جميعا حين استهدفت طائرة العدوان مساء السبت سيارتهم وهم في الطريق بمنطقة نقيل شجاع مديرية حريب القراميش.

من جهة اخرى لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الأحد، مصرعهم وجرح آخرون، كما تم احراق 3 آليات عسكرية واغتنام رابعة في محافظتي تعز والجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من احراق 3 أطقم عسكرية واغتنام رابع تابع لمرتزقة العدوان في منطقة الهاملي بمديرية موزع غرب محافظة تعز.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمع لمرتزقة الغزو خلف التبة الحمراء شمال مديرية موزع، موقعة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي محافظة الجوف لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرهم أصيب آخرون إثر قصف صاروخي على أحد معسكراتهم في مديرية الحزم.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قد لاقوا مصرعهم، السبت، في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقع منافقي العدوان في منطقة الهاملي بمديرية موزع.

هذا ونفذ الجيش واللجان الشعبية فجر الأحد عملية هجومية على المرتزقة في موقع سلاطح قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن مصرع أعداد كبيرة من مرتزقة الجيش السعودي في العملية الهجومية على موقع سلاطح قبالة منفذ الخضراء.

وأوضح المصدر العسكري أن العملية الهجومية مواقع سلاطح سبقها تمشيط صاروخي ومدفعي على التبة البيضاء وذو رعين الغربية بنجران.

إلى ذلك واصلت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، دك مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت مواقع سعودية شمال الخوبة وقائم زبيد والعبادية والفريضة، محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر العسكري بأن سيارات إسعاف هرعت إلى المواقع العسكرية السعودية المستهدفة في جيزان.

وكان عدد من الجنود السعوديين قد لاقوا مصرعهم وجرح آخرون كما تم إعطاب جرافة لهم، الجمعة، في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم في موقع المصفوفة بجيزان.