اقتحم مستوطنون صهاينة، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت قوة من جيش العدو الصهيوني معلمة في المسجد الأقصى وشابين فلسطينيين من القدس.

ونقلت وكالة "فلسطين الآن" عن مصادر مقدسية قولها: إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة العدو الخاصة، ونفذت جولات استفزازية في الباحات برفقة حاخامات.

وأشارت إلى تواجد عدد كبير من المصلين وطلبة العلم في الباحات، حيث تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

إلى ذلك اعتقال قوات العدو فجر الأحد، المعلمة في المسجد الأقصى المبارك هنادي الحلواني، من منزلها في مدينة القدس بعد العبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات العدو شابين من مخيم شعفاط وسط القدس، أثناء مرورهما عبر الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

هذا واقتحم عشرات المستوطنين، فجر الأحد، بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحجة تأدية طقوس دينية.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من الليل، وانتشر عشرات الجنود في عدد من الأحياء.

ووصلت عدة حافلات ومركبات تقل عشرات المستوطنين، تحرسها قوات الاحتلال، وتوجه المستوطنون لأداء طقوسهم الدينية التلمودية في المقامات الدينية بالبلدة،وبحسب موقع "0404 العبري"، فإن نحو 100 مستوطن اقتحموا عورتا بحجة تأدية طقوسٍ دينية.

كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عراق بورين، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، في تصريح صحفي بأن مواجهات اندلعت بين الأهالي وقوات الاحتلال في قرية عراق بورين، ما أدى لإصابة الشاب جابر قادوس بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده، وجرى نقله للمستشفى.

وأضاف دغلس أن عددا من الأهالي أصيبوا بحالات اختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.